Эдуардо Докампо : «У «Ростова» было полное преимущество»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо заявил на пресс-конференции после матча 7-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2), что его команда не справилась с давлением хозяев.

— Преимущество было целиком на стороне «Ростова», они создали очень много моментов. Хотя и мы забили, и даже имели хорошие шансы забить второй. Забей Давиташвили — неизвестно, как бы все повернулось. А потом перевес полностью был у «Ростова».

— Что творилось сегодня с обороной «Рубина»?

— Тут надо учитывать, что «Ростов» очень силен в атаке. У них классные игроки, которые к тому же очень интенсивно играли в атаке, поддерживали высокий темп. Мы не знали, как с этим справиться.

— Был ли офсайд при голе Саплинова?

— Не знаю, не смотрел этот эпизод.

— Что с Подберезкиным?

— Посмотрим завтра, опасаемся, что может быть серьезно, ведь у него ранее уже было повреждение.

— Дюпин провел блестящий матч и часто действовал как полевой игрок. Это правильно, что он выходит так далеко?

— Он очень хорошо играет игру. Команда соперника не успевала пользоваться тем, что он далеко выходил. Мы как раз поощряем его играть смелее. (Юрий Плохотниченко)

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