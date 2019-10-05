Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против «Тамбова» (2:1) отметил, что команда очень хорошо выглядела в первом тайме.

— Почему два разных тайма? До сегодняшнего дня говорили про команду, про то, что мы не победим, — отметил Докампо в эфире телеканала «Матч Премьер». — Говорили о том, что нам тяжело забить и добиться результата. Игроки переживали за результат. Победа была очень нужна.

— «Рубин» в первом тайме — это то, что вы хотите видеть?

— Конечно. Мы контролировали игру. Создали моменты. Это пример того, что мы хотим.