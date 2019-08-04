Эдуардо Докампо: "Рубин" не смог превратить преимущество в гол в матче с ЦСКА"

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо после поражения от ЦСКА в матче 4-го тура премьер-лиги (0:1) заявил, что его команда не смогла превратить свое преимущество в голы.

- Сегодня наверно начали лучше, чем в предыдущих играх, - приводит слова Докампо официальный сайт "Рубина". - Но, конечно, не смогли превратить это преимущество в гол. Потом мы провели не очень хороший отрезок, где качество ЦСКА было заметно, пропустили гол. Во втором тайме завладели инициативой, жаль, что не смогли забить.

Игра Кипиани? Наверное, ему тяжело, потому что он недавно в команде. Сегодня мы хотели, чтобы он больше брал мяч и не допускал ошибок в пасах. Он пытался, но, как и все остальные, не смог усилить игру команды.

Кварацхелия? У него простуда. Думаю, с завтра-послезавтра приступит к тренировкам.

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