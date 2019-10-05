Эдуардо Докампо: «Проблему голов будем решать всей командой»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против «Тамбова» отметил, что соперник хорошо обороняется и может проводить быстрые атаки.

— Проблема запитых мячей? Мы тренировались в этом плане. Надеюсь, что сегодня все будет хорошо, — отметил Докампо в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Кто будет решать эту проблему?

— За счет всей команды.

— Чем опасен «Тамбов»?

— Очень хорошо обороняется и может проводить быстрые атаки. Нужно быть акууратными.

— «Тамбов» лучше играет с лидерами, чем с аутсайдерами.

— У нас похожая ситуация. Мы лучше играли с лидерами. Потому что они показывают более открытый футбол.