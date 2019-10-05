Эдуардо Докампо: «Проблему голов будем решать всей командой»
16:27
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против «Тамбова» отметил, что соперник хорошо обороняется и может проводить быстрые атаки.
— Проблема запитых мячей? Мы тренировались в этом плане. Надеюсь, что сегодня все будет хорошо, — отметил Докампо в эфире телеканала «Матч Премьер».
— Кто будет решать эту проблему?
— За счет всей команды.
— Чем опасен «Тамбов»?
— Очень хорошо обороняется и может проводить быстрые атаки. Нужно быть акууратными.
— «Тамбов» лучше играет с лидерами, чем с аутсайдерами.
— У нас похожая ситуация. Мы лучше играли с лидерами. Потому что они показывают более открытый футбол.