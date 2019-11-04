Эдуардо Докампо: «Главное, что есть моменты, и голы придут»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги матча 15-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:0).

— Сегодня была обычная для нас картина: преимущество у нас в первом тайме, затем во втором тайме его потеряли. Думаю, счет закономерный, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев.

— Четвертый из пяти последних матчей завершился со счетом 0:0.

— Не забиваем, есть моменты у нас. Главное, что есть моменты, и голы придут.

— Что изменилось во втором тайме? Почему не удалось провести его так же, как первый. Насколько сложно было в концовке сдерживать навал «Крыльев»?

— В первом тайме у нас было преимущество в центре поля за счет Зуева, затем они перестроились, решили эту проблему, поэтому нам стало играть тяжелее. Мы хотели, чтобы Зурико или Ташаев обыгрывали один в один, они способны это делать, по крайней мере Зурико. Но это не получилось, потому что уже накопилась усталость, Зурико устал. К тому же соперник усилил давление.

— Очень эмоциональный матч получился, в концовке даже потасовка была, и на трибунах было толкотня. Это все как-то влияло на происходящее на поле?

— Нет. Яркая игра, для всех очень важные очки, таблица плотная. Согласен, что игра была эмоциональная, интересная, для российского футбола это хорошо.

— Показалось, что партнеры игнорировали Пояркова, он подключался несколько раз, но не получал мяч. Как это объяснить?

— Игрок с мячом всегда решает, кому отдать передачу. Самое главное, что у владеющего мячом есть варианты, кому отдать передачу. Согласен с вами, что было бы отлично, если бы получил мяч Поярков в некоторых эпизодах, мы пытались во втором тайме играть через фланги, учитывая, что они закрыли центр.

— Хочу констатировать, что «Рубин» сегодня отличился замечательной командной игрой. Игра вашей команды именно в пас была намного лучше, чем у самарцев. Но команда забивает меньше всех в чемпионате, как собираетесь решать проблему?

— Я повторюсь. Самое главное, что у нас есть моменты, больше моментов, чем раньше. Мы прибавили, мы играем лучше, чем раньше в этом плане, создаем больше моментов. Возможно, это мастерство игроков, не знаю. Думаю, все впереди.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр