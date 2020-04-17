РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Единственный дубль Кавенаги за «Спартак». Он случился ровно 15 лет назад

11:55
Фернандо Кавенаги. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Фернандо Кавенаги. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Ровно 15 лет назад 17 апреля 2005 года нападающий Фернандо Кавенаги, выступавший на тот момент за «Спартак» оформил свой единственный дубль в составе красно-белых в матче 5-го тура против «Динамо» (5:1).

Кавенаги перешел в «Спартак» летом 2004 года за рекордные для того времени 1,5 миллиона долларов. В 63 матчах за красно-белых он забил 17 голов и отдал три голевых передачи. Нападающего часто критиковали за низкую результативность и неэффективность его игры.

27 января 2007 года Кавенаги перешел в «Бордо». В сезоне-2007/08 форвард забил 22 мяча в 35 играх и стал лучшим легионером чемпионата Франции. В следующем сезоне помог стать «Бордо» чемпионом — впервые за 10 лет, забив 15 голов. Позже вернулся в родной клуб — «Ривер Плейт», который в следующем сезоне при его участии смог вернуться в сильнейший дивизион Бразилии.

Лидеры «Спартака» гнобили Кавенаги? Главный миф середины 2000-х — в воспоминаниях свидетелей

Спартак — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир