Единственный дубль Кавенаги за «Спартак». Он случился ровно 15 лет назад
Ровно 15 лет назад 17 апреля 2005 года нападающий Фернандо Кавенаги, выступавший на тот момент за «Спартак» оформил свой единственный дубль в составе красно-белых в матче 5-го тура против «Динамо» (5:1).
Кавенаги перешел в «Спартак» летом 2004 года за рекордные для того времени 1,5 миллиона долларов. В 63 матчах за красно-белых он забил 17 голов и отдал три голевых передачи. Нападающего часто критиковали за низкую результативность и неэффективность его игры.
27 января 2007 года Кавенаги перешел в «Бордо». В сезоне-2007/08 форвард забил 22 мяча в 35 играх и стал лучшим легионером чемпионата Франции. В следующем сезоне помог стать «Бордо» чемпионом — впервые за 10 лет, забив 15 голов. Позже вернулся в родной клуб — «Ривер Плейт», который в следующем сезоне при его участии смог вернуться в сильнейший дивизион Бразилии.
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