Дзюба вышел на четвертое место по голам за «Зенит»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сделал дубль в первом тайме матча 18-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо». На его счету стало 85 голов в 198 матчах за сине-бело-голубых. По данному показателю Дзюба обошел форварда Владимира Клементьева, выступавшего за «Зенит» с 1976 по 1988 год.
Лидирует с большим отрывом по-прежнему Александр Кержаков, на счету которого 163 мяча.
Лучшие бомбардиры в истории «Зенита»
1. Александр Кержаков — 163 гола (386 матчей)
2. Владимир Кулик — 101 (220)
3. Юрий Желудков — 87 (271)
4. Артем Дзюба — 85 (198)
5. Владимир Клементьев — 84 (352)
6. Лев Бурчалкин — 82 (423)
7. Андрей Аршавин — 80 (376)
8. Владимир Казаченок — 78 (219)
9. Халк — 77 (148)
10. Данни — 68 (256)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-12-12-dzyuba-dognal-klementeva-i-vyshel-na-chetvertoe-mesto-v-spiske-luchshikh-bombardirov-v-istorii-zenit.htm
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю