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Дзюба вышел на четвертое место по голам за «Зенит»

20:11
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сделал дубль в первом тайме матча 18-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо». На его счету стало 85 голов в 198 матчах за сине-бело-голубых. По данному показателю Дзюба обошел форварда Владимира Клементьева, выступавшего за «Зенит» с 1976 по 1988 год.

Лидирует с большим отрывом по-прежнему Александр Кержаков, на счету которого 163 мяча.

Лучшие бомбардиры в истории «Зенита»

1. Александр Кержаков — 163 гола (386 матчей)

2. Владимир Кулик — 101 (220)

3. Юрий Желудков — 87 (271)

4. Артем Дзюба — 85 (198)

5. Владимир Клементьев — 84 (352)

6. Лев Бурчалкин — 82 (423)

7. Андрей Аршавин — 80 (376)

8. Владимир Казаченок — 78 (219)

9. Халк — 77 (148)

10. Данни — 68 (256)

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-12-12-dzyuba-dognal-klementeva-i-vyshel-na-chetvertoe-mesto-v-spiske-luchshikh-bombardirov-v-istorii-zenit.htm

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