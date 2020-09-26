Дзюба — второй бомбардир «Зенита» в чемпионате! Позади теперь и Аршавин
Артем Дзюба, реализовав пенальти в ворота «Уфы» в матче девятого тура чемпионата России, забил 122-й гол в премьер-лиге. В составе «Зенита» форвард отметился 58 точными ударами, что является вторым результатом в российской истории клуба. Дзюба обогнал лидера клуба 2000-х Андрея Аршавина и уступает только Александру Кержакову, который отличился 120 раз. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
120
|
Артем Дзюба
|
2015-н.в.
|
134
|
58
|
Андрей Аршавин
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
Халк
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Данни
|
2008-2017
|
173
|
52
|
Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
33
|
Сердар Азмун
|
2019-н.в.
|
49
|
31
|
Геннадий Попович
|
1997-2001
|
109
|
30
|
Константин Зырянов
|
2007-2014
|
201
|
30
|
Роман Широков
|
2008-2013
|
130
|
29