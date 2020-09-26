РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзюба — второй бомбардир «Зенита» в чемпионате! Позади теперь и Аршавин

17:40
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Теги:

Артем Дзюба, реализовав пенальти в ворота «Уфы» в матче девятого тура чемпионата России, забил 122-й гол в премьер-лиге. В составе «Зенита» форвард отметился 58 точными ударами, что является вторым результатом в российской истории клуба. Дзюба обогнал лидера клуба 2000-х Андрея Аршавина и уступает только Александру Кержакову, который отличился 120 раз. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

120

Артем Дзюба

2015-н.в.

134

58

Андрей Аршавин

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

Халк

2012-2016

97

55

Данни

2008-2017

173

52

Александр Спивак

2000-2006

145

33

Сердар Азмун

2019-н.в.

49

31

Геннадий Попович

1997-2001

109

30

Константин Зырянов

2007-2014

201

30

Роман Широков

2008-2013

130

29

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир