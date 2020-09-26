Артем Дзюба, реализовав пенальти в ворота «Уфы» в матче девятого тура чемпионата России, забил 122-й гол в премьер-лиге. В составе «Зенита» форвард отметился 58 точными ударами, что является вторым результатом в российской истории клуба. Дзюба обогнал лидера клуба 2000-х Андрея Аршавина и уступает только Александру Кержакову, который отличился 120 раз. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России