Дзюба вручил Заболотному приз за лучший гол "Зенита" в первой части сезона

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный получил приз за лучший гол петербургского клуба в первой половине сезона. 27-летний форвард одержал победу в голосовании болельщиков, набрав 47,35 % за гол в ворота "Мольде" (3:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Долгожданный итог голосования! Победу с результатом в 47,35% одержал гол Антона Заболотного в ворота "Мольде" ⚽🔝



Мяч стал решающим для команды Семака в двухматчевом противостоянии с норвежской командой и помог выйти в групповой этап Лиги Европы УЕФА. pic.twitter.com/31ovOzsDr6 – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 11 января 2019 г.

Награду Заболотному вручил другой нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

Второй личный трофей для Антона Заболотного ✅



Нападающий получил приз "G-Drive. Лучший гол" по итогам первой части сезона 👏 #gdrive #этомощно pic.twitter.com/ISLhmawMUB – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 8 февраля 2019 г.

В текущем сезоне Заболотный провел 26 матчей за "Зенит", забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

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