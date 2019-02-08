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Дзюба вручил Заболотному приз за лучший гол "Зенита" в первой части сезона

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Нападающий "Зенита"  Антон Заболотный получил приз за лучший гол петербургского клуба в первой половине сезона. 27-летний форвард одержал победу в голосовании болельщиков, набрав 47,35 % за гол в ворота "Мольде" (3:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Награду Заболотному вручил другой нападающий "Зенита" Артем Дзюба

В текущем сезоне Заболотный провел 26 матчей за "Зенит", забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

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