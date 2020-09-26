Дзюба уже обогнал Кержакова. Пока по голам с пенальти
Капитан «Зенита» Артем Дзюба в матче девятого тура Тинькофф-чемпионата России против «Уфы» (6:0) реализовал 18-й пенальти в высшем дивизионе. 32-летний форвард, доведший счет голов в элите до 124-х, сравнялся по числу точных ударов с 11-метровой отметки с Валерием Есиповым и Михаилом Осиновым, обогнав главного зенитовского снайпера Александра Кержакова и пару хавбеков Георгий Пеев — Дмитрий Хомуха, которые два двоих смазали всего один пенальти.
Больше 11-метровых забили восемь футболистов, а рекорд турнира принадлежит Олегу Веретенникову, который реализовал пенальти 29 раз. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по забитым пенальти в чемпионатах России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Пенальти
|
Голы с пенальти
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
38
|
29
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
27
|
26
|
Андрей Каряка
|
Кр.Советов, Сатурн, Динамо, Волга
|
313
|
34
|
26
|
Бибрас Натхо
|
Рубин, ЦСКА
|
205
|
29
|
25
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Кр.Советов, Химки
|
346
|
33
|
25
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
31
|
24
|
Альберт Догузов
|
Черноморец, Алания
|
197
|
27
|
22
|
Владимир Леонченко
|
Ростсельмаш, Локомотив, Уралмаш, Торпедо, Амкар
|
282
|
22
|
19
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
343
|
23
|
18
|
Валерий Есипов
|
Ротор, Сатурн
|
390
|
23
|
18
|
Михаил Осинов
|
Уралмаш, Ротор, Ростсельмаш
|
307
|
25
|
18
|
Георгий Пеев
|
Амкар
|
234
|
17
|
17
|
Дмитрий Хомуха
|
Зенит, ЦСКА, Шинник, Терек
|
184
|
18
|
17
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
23
|
17