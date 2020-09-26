Дзюба уже обогнал Кержакова. Пока по голам с пенальти

Капитан «Зенита» Артем Дзюба в матче девятого тура Тинькофф-чемпионата России против «Уфы» (6:0) реализовал 18-й пенальти в высшем дивизионе. 32-летний форвард, доведший счет голов в элите до 124-х, сравнялся по числу точных ударов с 11-метровой отметки с Валерием Есиповым и Михаилом Осиновым, обогнав главного зенитовского снайпера Александра Кержакова и пару хавбеков Георгий Пеев — Дмитрий Хомуха, которые два двоих смазали всего один пенальти.

Больше 11-метровых забили восемь футболистов, а рекорд турнира принадлежит Олегу Веретенникову, который реализовал пенальти 29 раз. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по забитым пенальти в чемпионатах России