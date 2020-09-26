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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзюба уже обогнал Кержакова. Пока по голам с пенальти

18:49

Капитан «Зенита» Артем Дзюба в матче девятого тура Тинькофф-чемпионата России против «Уфы» (6:0) реализовал 18-й пенальти в высшем дивизионе. 32-летний форвард, доведший счет голов в элите до 124-х, сравнялся по числу точных ударов с 11-метровой отметки с Валерием Есиповым и Михаилом Осиновым, обогнав главного зенитовского снайпера Александра Кержакова и пару хавбеков Георгий Пеев — Дмитрий Хомуха, которые два двоих смазали всего один пенальти.

Больше 11-метровых забили восемь футболистов, а рекорд турнира принадлежит Олегу Веретенникову, который реализовал пенальти 29 раз. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по забитым пенальти в чемпионатах России

Игрок

Клубы

Матчи

Пенальти

Голы с пенальти

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

38

29

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

27

26

Андрей Каряка

Кр.Советов, Сатурн, Динамо, Волга

313

34

26

Бибрас Натхо

Рубин, ЦСКА

205

29

25

Андрей Тихонов

Спартак, Кр.Советов, Химки

346

33

25

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

31

24

Альберт Догузов

Черноморец, Алания

197

27

22

Владимир Леонченко

Ростсельмаш, Локомотив, Уралмаш, Торпедо, Амкар

282

22

19

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

343

23

18

Валерий Есипов

Ротор, Сатурн

390

23

18

Михаил Осинов

Уралмаш, Ротор, Ростсельмаш

307

25

18

Георгий Пеев

Амкар

234

17

17

Дмитрий Хомуха

Зенит, ЦСКА, Шинник, Терек

184

18

17

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

23

17

Зенит — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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