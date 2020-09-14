Дзюба сравнялся с Лоськовым по голам в чемпионате России

Гол в ворота «Арсенала» в матче седьмого тура стал для нападающего «Зенита» Артема Дзюбы 120-м в чемпионатах России. В списке лучших бомбардиров турнира форвард сравнялся с многолетним капитаном «Локомотива» Дмитрием Лоськовым, который провел на 112 игр больше. Чаще Дзюбы в высшем российском дивизионе отличались только три футболиста — Дмитрий Кириченко (127), Александр Кержаков (139) и Олег Веретенников (143). (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России