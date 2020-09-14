Дзюба сравнялся с Лоськовым по голам в чемпионате России
Гол в ворота «Арсенала» в матче седьмого тура стал для нападающего «Зенита» Артема Дзюбы 120-м в чемпионатах России. В списке лучших бомбардиров турнира форвард сравнялся с многолетним капитаном «Локомотива» Дмитрием Лоськовым, который провел на 112 игр больше. Чаще Дзюбы в высшем российском дивизионе отличались только три футболиста — Дмитрий Кириченко (127), Александр Кержаков (139) и Олег Веретенников (143). (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры чемпионатов России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2008-2015, 2016/17
|
340
|
139
|
Дмитрий Кириченко
|
1998-2013
|
377
|
127
|
Артем Дзюба
|
2006-н.в.
|
341
|
120
|
Дмитрий Лоськов
|
1992-1993, 1995-2012, 2017
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
2008-2008, 2012-2017
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
Андрей Тихонов
|
1992-2004, 2007-2008, 2011
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
Валерий Есипов
|
1992-2007
|
390
|
88