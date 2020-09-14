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Дзюба сравнялся с Лоськовым по голам в чемпионате России

19:23
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Гол в ворота «Арсенала» в матче седьмого тура стал для нападающего «Зенита» Артема Дзюбы 120-м в чемпионатах России. В списке лучших бомбардиров турнира форвард сравнялся с многолетним капитаном «Локомотива» Дмитрием Лоськовым, который провел на 112 игр больше. Чаще Дзюбы в высшем российском дивизионе отличались только три футболиста — Дмитрий Кириченко (127), Александр Кержаков (139) и Олег Веретенников (143). (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Олег Веретенников

1992-1999, 2001-2002

274

143

Александр Кержаков

2001-2006, 2008-2015, 2016/17

340

139

Дмитрий Кириченко

1998-2013

377

127

Артем Дзюба

2006-н.в.

341

120

Дмитрий Лоськов

1992-1993, 1995-2012, 2017

453

120

Роман Павлюченко

2008-2008, 2012-2017

309

104

Сергей Семак

1993-2004, 2006-2013

456

102

Андрей Тихонов

1992-2004, 2007-2008, 2011

346

98

Игорь Семшов

1996-2014

433

98

Валерий Есипов

1992-2007

390

88

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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