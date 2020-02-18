Дзюба считает, что нашел внебрачного сына Слуцкого. Очередная шутка футболиста

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал новую сториз в своем Instagram.

«Нашел внебрачного сына Леонида Слуцкого», — подписал фото 31-летний футболист.

Ранее Дзюба поделился в соцсетях совместной фотографией с главным тренером «Рубина».

Нападающий сине-бело-голубых уже не в первый раз подкалывает Слуцкого.

В текущем сезоне Дзюба провел 26 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.