РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Дзюба считает, что нашел внебрачного сына Слуцкого. Очередная шутка футболиста

13:20
Артем Дзюба (слева) и Леонид Слуцкий. Фото Алексей Иванов., "СЭ" Артем Дзюба (справа) пошутил над Леонидом Слуцким. Фото instagram.com
Артем Дзюба (слева) и Леонид Слуцкий. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Теги:

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал новую сториз в своем Instagram.

«Нашел внебрачного сына Леонида Слуцкого», — подписал фото 31-летний футболист.

Ранее Дзюба поделился в соцсетях совместной фотографией с главным тренером «Рубина».

Нападающий сине-бело-голубых уже не в первый раз подкалывает Слуцкого.

В текущем сезоне Дзюба провел 26 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.

Артем Дзюба (справа) пошутил над Леонидом Слуцким. Фото instagram.com
Артем Дзюба (справа) пошутил над Леонидом Слуцким. Фото instagram.com

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
57
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир