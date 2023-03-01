Дзюба: «Зенит» Санкт-Петербург стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно»

Нападающий Артем Дзюба объяснил, почему решил уйти из «Зенита» летом 2022 года.

«Клуб предложил мне контракт, но так предложил, как будто и не предлагал. Сразу, для понимания: у меня нет никаких обид, я прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то не понял, но мы приятно пообщались с Алексеем Борисовичем Миллером, пожелали друг другу удачи. Огромное спасибо ему за тот период, но я в любом случае уже не хотел оставаться. Я понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро, или Сан-Паулу. Это не совсем правильно. Я прекрасно отношусь к ребятам, понятно, сейчас бразильское направление, но считаю, что это не совсем верно. В российской команде должен быть костяк из российских футболистов. Ну, каждому свое.

У меня не было конфликта с бразильцами, я с ребятами по сей день переписываюсь – с Малкомом, с Барриосом, хоть он и не бразилец. Ну, он отдельно, у него Кассьерра появился, но я с ними общаюсь, нет проблем. То, что я всегда защищаю интересы команды и иногда, как один из лидеров, капитан, защищаю россиян, и молодых в том числе – да. Я считаю, что нужно молодых подтягивать, давать им шанс, учить их, терпеть. Должно быть так, а не на всем готовом. Привезите мне Месси, Неймара и Мбаппе – и я тоже могу тренировать. В коллективе должны появляться молодые дарования.

Допускаю ли я, что руководство клуба и Семак посчитали, что я недоволен трансферной политикой и меня решили отпустить? За спиной – возможно. Я всегда говорил в лицо, если что-то не так. У нас с Семаком была договоренность – говорить все друг другу в лицо. Если он говорил что-то за спиной – я этого не исключаю, это в любом случае на его совести. С Медведевым мы вообще всегда дружили, до последних моментов, когда уже разошлись. Сейчас не общаемся. Но мой посыл был не в том, что Дзюба что-то… Мой посыл был в том, что мне было очень больно из-за того, что команда теряет костяк. Уходят ребята, которые добывали победы: Лунев, Оздоев, Азмун, Иванович, Ракицкий, Жирков. Костяк убирали. Почему? Не по футбольным причина, это мое мнение. Но, замечу, я нигде не конфликтовал, у меня нет никаких претензий», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.

С августа по ноябрь прошлого года нападающий выступал за турецкий «Адана Демирспор», после чего расторг соглашение с клубом.

8 февраля 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.