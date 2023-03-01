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Сегодня, 10:30

Дзюба: «Зенит» Санкт-Петербург стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий Артем Дзюба объяснил, почему решил уйти из «Зенита» летом 2022 года.

«Клуб предложил мне контракт, но так предложил, как будто и не предлагал. Сразу, для понимания: у меня нет никаких обид, я прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то не понял, но мы приятно пообщались с Алексеем Борисовичем Миллером, пожелали друг другу удачи. Огромное спасибо ему за тот период, но я в любом случае уже не хотел оставаться. Я понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро, или Сан-Паулу. Это не совсем правильно. Я прекрасно отношусь к ребятам, понятно, сейчас бразильское направление, но считаю, что это не совсем верно. В российской команде должен быть костяк из российских футболистов. Ну, каждому свое.

У меня не было конфликта с бразильцами, я с ребятами по сей день переписываюсь – с Малкомом, с Барриосом, хоть он и не бразилец. Ну, он отдельно, у него Кассьерра появился, но я с ними общаюсь, нет проблем. То, что я всегда защищаю интересы команды и иногда, как один из лидеров, капитан, защищаю россиян, и молодых в том числе – да. Я считаю, что нужно молодых подтягивать, давать им шанс, учить их, терпеть. Должно быть так, а не на всем готовом. Привезите мне Месси, Неймара и Мбаппе – и я тоже могу тренировать. В коллективе должны появляться молодые дарования.
Допускаю ли я, что руководство клуба и Семак посчитали, что я недоволен трансферной политикой и меня решили отпустить? За спиной – возможно. Я всегда говорил в лицо, если что-то не так. У нас с Семаком была договоренность – говорить все друг другу в лицо. Если он говорил что-то за спиной – я этого не исключаю, это в любом случае на его совести. С Медведевым мы вообще всегда дружили, до последних моментов, когда уже разошлись. Сейчас не общаемся. Но мой посыл был не в том, что Дзюба что-то… Мой посыл был в том, что мне было очень больно из-за того, что команда теряет костяк. Уходят ребята, которые добывали победы: Лунев, Оздоев, Азмун, Иванович, Ракицкий, Жирков. Костяк убирали. Почему? Не по футбольным причина, это мое мнение. Но, замечу, я нигде не конфликтовал, у меня нет никаких претензий», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.

С августа по ноябрь прошлого года нападающий выступал за турецкий «Адана Демирспор», после чего расторг соглашение с клубом.

8 февраля 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Артем Дзюба
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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