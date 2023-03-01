Дзюба: «Зенит» Санкт-Петербург стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно»
Нападающий Артем Дзюба объяснил, почему решил уйти из «Зенита» летом 2022 года.
«Клуб предложил мне контракт, но так предложил, как будто и не предлагал. Сразу, для понимания: у меня нет никаких обид, я прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то не понял, но мы приятно пообщались с Алексеем Борисовичем Миллером, пожелали друг другу удачи. Огромное спасибо ему за тот период, но я в любом случае уже не хотел оставаться. Я понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро, или Сан-Паулу. Это не совсем правильно. Я прекрасно отношусь к ребятам, понятно, сейчас бразильское направление, но считаю, что это не совсем верно. В российской команде должен быть костяк из российских футболистов. Ну, каждому свое.
У меня не было конфликта с бразильцами, я с ребятами по сей день переписываюсь – с Малкомом, с Барриосом, хоть он и не бразилец. Ну, он отдельно, у него Кассьерра появился, но я с ними общаюсь, нет проблем. То, что я всегда защищаю интересы команды и иногда, как один из лидеров, капитан, защищаю россиян, и молодых в том числе – да. Я считаю, что нужно молодых подтягивать, давать им шанс, учить их, терпеть. Должно быть так, а не на всем готовом. Привезите мне Месси, Неймара и Мбаппе – и я тоже могу тренировать. В коллективе должны появляться молодые дарования.
Допускаю ли я, что руководство клуба и Семак посчитали, что я недоволен трансферной политикой и меня решили отпустить? За спиной – возможно. Я всегда говорил в лицо, если что-то не так. У нас с Семаком была договоренность – говорить все друг другу в лицо. Если он говорил что-то за спиной – я этого не исключаю, это в любом случае на его совести. С Медведевым мы вообще всегда дружили, до последних моментов, когда уже разошлись. Сейчас не общаемся. Но мой посыл был не в том, что Дзюба что-то… Мой посыл был в том, что мне было очень больно из-за того, что команда теряет костяк. Уходят ребята, которые добывали победы: Лунев, Оздоев, Азмун, Иванович, Ракицкий, Жирков. Костяк убирали. Почему? Не по футбольным причина, это мое мнение. Но, замечу, я нигде не конфликтовал, у меня нет никаких претензий», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.
С августа по ноябрь прошлого года нападающий выступал за турецкий «Адана Демирспор», после чего расторг соглашение с клубом.
8 февраля 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
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Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2