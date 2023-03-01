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Тарасов о словах Кокорина про тюрьму: «Это его позиция. Я не согласен с этим»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина про тюрьму.

В начале февраля российский форвард в интервью заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть. Полностью цитату можно посмотреть здесь.

— Согласны со словами Кокорина о нормальном мужчине и тюрьме?

— Это его позиция. Я не могу за него отвечать.

— Но вы не согласны с этим?

— Это его слова. Я не согласен с этим. У меня своя позиция.

Александр Кокорин
Дмитрий Тарасов
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И В Н П +/- О
1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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