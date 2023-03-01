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Барриос предположил, что нужно Кассьерре для повышения результативности

Гоша Чернов
Корреспондент
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Матео Кассьерра.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением об игре своего одноклубника и соотечественника Матео Кассьерры.

— Ты часто общаешься со своим земляком Матео Кассьеррой. Как ты помогал ему в адаптации?

— Не только я помогал ему. Мне вообще кажется, что сейчас легионеру куда проще приходить в «Зенит», чем несколько лет назад. У нас много бразильцев, половина из которых говорит по-испански, а в тренерском штабе работают полиглоты. Я изначально старался сделать все, чтобы его адаптация к Санкт-Петербургу и «Зениту» прошли максимально легко. Надеюсь, мне это удалось.

— Как ты думаешь, почему в «Сочи» он стал вторым бомбардиром РПЛ, а за «Зенит» в лиге пока ни разу не забил?

— Мне кажется, что Матео нужно еще немного времени. Ему надо поверить в себя, чтобы выстрелить так же ярко, как в «Сочи». Я вижу, насколько он требователен к самому себе, и это очень хорошо. Уверен, что он на правильном пути. Я надеюсь, что после насыщенных сборов он сумеет себя проявить и будет много забивать. Матео — очень талантливый игрок. Надеюсь, его требовательность к себе будет вознаграждена голами.

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. Он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 21 матче за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Вильмар Барриос. «Угрозы от болельщиков «Спартака»? Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому значения». Барриос — о чемпионской гонке и собственном футбольном клубе

Вильмар Барриос
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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