Источник: «Зенит» близок к трансферу полузащитника Джона из «Ред Булл Брагантино»

Переговоры между «Зенитом» и «Ред Булл Брагантино» по трансферу полузащитника Джон Джона находятся на финальной стадии, сообщает журналист Пабло Оливейра.

По информации источника, 23-летний бразилец сменил агента на более подходящего для ведения переговоров с российским клубом. Отмечается, что петербуржцы видят в Джоне замену ушедшему в «Крузейро» Жерсону.

Ранее футболист уже попрощался с болельщиками «Брагантино» в соцсетях.

Джон играет за «Брагантино» с лета 2024 года. За это время на его счету 74 матча во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 14 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.