Дзюба признан футболистом года, Семак – тренер года по версии РФС

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признан лучшим специалистом года по итогам сезона-2018/19, информирует официальный сайт РФС. Как ранее сообщал "СЭ", нападающий сине-бело голубых Артем Дзюба удостоен звания лучшего футболиста.

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов получил награду "Надежда", которая вручается игрокам до 21 года.

По итогам сезона-2018/19 "Зенит" стал лучшей командой чемпионата.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил награду "За вклад в развитие футбола".

РФС назвал имена 33 лучших футболистов сезона-2018/19

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