РФС назвал имена 33 лучших футболистов сезона-2018/19

Исполком Российского футбольного союза (РФС​​) назвал имена 33 лучших игроков чемпионата России по итогам сезона-2018/19.

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Гильерме ("Локомотив"). 3. Андрей Лунев ("Зенит");

Правый защитник: 1. Мариу Фернандес (ЦСКА). 2. Владислав Игнатьев ("Локомотив"). 3. Сергей Петров ("Краснодар");

Правый центральный защитник: 1. Бранислав Иванович ("Зенит"). 2. Андрей Семенов ("Ахмат"). 3. Максим Беляев ("Арсенал");

Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия ("Спартак"). 2. Ярослав Ракицкий ("Зенит"). 3. Урош Спаич ("Краснодар").

Левый защитник: 1. Юрий Жирков ("Зенит"). 2. Федор Кудряшов ("Рубин"/ "Истанбул" Турция). 3. Кристиан Рамирес ("Краснодар").

Опорный полузащитник: 1. Юрий Газинский ("Краснодар"). 2. Никола Влашич (ЦСКА). Магомед Оздоев ("Зенит").

Правый полузащитник: 1. Масиэл Вандерсон ("Краснодар"). 2. Алексей Миранчук ("Локомотив"). 3. Алексей Ионов ("Ростов").

Центральный полузащитник: 1. Гжегож Крыховяк ("Локомотив"). Роман Зобнин ("Спартак"). 3. Вильмар Барриос ("Зенит").

Левый полузащитник: 1. Виктор Классон ("Краснодар"). 2. Антон Миранчук ("Локомотив"). 3. Резиуан Мирзов ("Арсенал").

Правый нападающий: 1. Федор Чалов (ЦСКА). 2. Сердар Азмун ("Рубин"/"Зенит"). 3. Лука Джорджевич ("Арсенал").

Левый нападающий: 1. Артем Дзюба ("Зенит"). 2. Джефферсон Фарфан ("Локомотив"). 3. Зе Луиш ("Спартак").

Среди 33 лучших футболистов восемь игроков "Зенита", включая Сердара Азмуна, выступавшего в первом круге за "Рубин"​, по шесть человек из "Краснодара" и "Локомотива". Также в списке четыре игрока ЦСКА​, по три представителя "Арсенала" и "Спартака"​, по одному игроку из "Ростова", "Рубина" и "Ахмата".

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