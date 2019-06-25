Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС

По информации "СЭ", завтра на исполкоме РФС будут объявлены победители в отдельных номинациях истекшего чемпионата России. Победителем в самой главной номинации - лучший игрок сезона - стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. (Сергей Егоров)

В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Сине-бело-голубые стали чемпионами России.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр