17:53 | Футбол — РПЛ

Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС

Артем Дзюба. Фото ФК "Зенит"
Артем Дзюба. Фото ФК "Зенит"
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По информации "СЭ", завтра на исполкоме РФС будут объявлены победители в отдельных номинациях истекшего чемпионата России. Победителем в самой главной номинации - лучший игрок сезона - стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. (Сергей Егоров)

В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Сине-бело-голубые стали чемпионами России.

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