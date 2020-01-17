Дзюба показал, как энергично тренируется в преддверии нового сезона
09:41
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем официальном Instagram опубликовал видеоролик, на котором запечатлена его тренировка в тренажерном зале.
В ходе зимних сборов петербуржцы проведут пять товарищеских матчей: соперниками станут катарский «Аль-Увайнах» (21 января), «Зальцбург» (25 января), люксембургский «Дюделанж» (1 февраля), «Кайрат» (17 февраля) и минское «Динамо» (22 февраля).
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