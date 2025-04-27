Дзюба отдал Эшковалу приз лучшего игрока матча, у защитника зимой умер отец

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поддержал своего одноклубника Родриго Эшковала после матча 26-го тура РПЛ с «Химками».

«Спасибо большое, что выбрали меня лучшим игроком, но я хочу передать приз Эшковалу. Он забил потрясающий гол, но самое главное, что у него зимой не стало папы. Для него сегодня был очень важный момент, он посвятил гол отцу», — сказал футболист.

Дзюба в прямом эфире передал награду Эшковалу. В игре с подмосковным клубом 27-летний португалец на 67-й минуте отметился голом через себя в девятку после розыгрыша углового.

«Химки» с 24 очками поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» идет на 10-й строчке с 29 очками.