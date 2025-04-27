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Адиев объяснил, как игра «Химок» будет меняться с его приходом

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Химок» Магомед Адиев объяснил, как игра команды будет меняться под его руководством.

В воскресенье, 27 апреля подмосковная команда сыграла вничью с «Акроном» (2:2) в 26-м туре РПЛ. Эта встреча стала для Адиева второй на посту главного тренера «Химок».

«Каждый тренер видит все по-своему. И нельзя сказать, что это плохо или хорошо. Это часть футбола. Мой предшественник видел футбол по-своему. Я, конечно же, вижу футбол по-своему. Я хочу от себя поменять некоторые детали, подтянуть, чтобы они были более интенсивные, чтобы футболисты лучше выигрывали единоборства. Мой предшественник делал все на контроле мяча. В этом плане, конечно, есть некий успех, что команда неплохо контролирует мяч. Здесь мне легче и меньше работы», — сказал Адиев.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками.

Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Кр. Советов 26 8 6 12 32-40 30
10
 Акрон 26 8 5 13 33-47 29
11
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
12
 Химки 26 5 9 12 30-47 24
13
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 26 4 5 17 23-48 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 2 : 0
27.04 16:30
Химки – Акрон
 2 : 2
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Рубин – Факел
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