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Жена Смолова о конфликте игрока: «Мы поняли, что примирение невозможно, и отказались от сомнительных условий»

Алина Савинова

Жена бывшего нападающего «Краснодара» Федора Смолова, блогер и диджей Карина Истомина прокомментировала инцидент с ее супругом, который произошел в «Кофемании».

5 июля стало известно, что Смолов нанес удары двум мужчинам в кафе на Никитской в Москве. Сообщалось, что после этого у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео конфликта не попало в сеть.

«Драки — абсолютно неприемлемы! И поверьте — мой муж это знает как никто другой и очень сожалеет о случившемся. Он подвергался систематическому буллингу в интернете и в реальной жизни на протяжении многих лет. Люди считают нормальным сказать ему колкость в спину, припомнить пенальти или бросить оскорбления в лицо, не ожидая никакой ответной реакции», — написала Истомина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Смолов никогда не был агрессивен к своей семье и окружающим. По ее словам, эта ситуация стала ошибкой, которую футболист хотел исправить, но столкнулся с вымогательством.

«В течение месяца мы вели переговоры с потерпевшей стороной. Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. Однако, в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше и кто знает, какой была бы следующая. Мы поняли, что примирение сторон невозможно, и отказались от сомнительных условий», — отметила жена Смолова.

Федор Смолов.Потрясающие детали драки Смолова. Оказывается, он предлагал пострадавшим оплатить их счет — а после отказа ударил

Девушка добавила, что они с мужем подвергались шантажу и угрозам на протяжении месяца. Истомина признает действия форварда недопустимыми, однако она заявила, что подобные ситуации не станут поводом для того, чтобы она отреклась от своего супруга.

По информации «СЭ», компании Смолова в «Кофемании» предъявили за шумное поведение, после чего футболист извинился перед всеми посетителями кафе и предложил закрыть гостям счет в качестве компенсации за причиненное неудобство. Он также пытался урегулировать конфликт перед тем, как произошла драка.

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Федор Смолов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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ЦСКА

 4 1 1
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