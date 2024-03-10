Давыдов: «Я бы хотел, чтобы Федун вернулся в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, что хотел бы возвращения экс-владельца красно-белых Леонида Федуна в клуб.

«Я не знаю, он же только президент, он не решает какие-то внутренние дела. Насколько мне известно, он не лез в работу клуба. Там есть кому этим заниматься — генеральный директор, спортивный. Все покажет конец сезона. Я на этот вопрос затрудняюсь ответить. Я как человек, знающий Леонида Арнольдовича, хотел бы, чтобы он вернулся», — приводит «РБ Спорт» слова Давыдова.

Федун продал свой пакет акций «Спартака» «Лукойлу» в 2022 году. Он руководил московским клубом на протяжении 18 лет.

На данный момент красно-белые с 31 очком располагаются на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России.