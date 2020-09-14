Дзюба обошел Халка и подобрался к Аршавину

В матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» Артем Дзюба забил 56-й гол за «Зенит» в чемпионатах России. 32-летний форвард, перебравшийся в Санкт-Петербург в 2015 году, обогнал по числу мячей бразильца Халка и вплотную приблизился Андрею Аршавину, на счету которого 57 точных ударов. Рекордсмен сине-бело-голубых Александр Кержаков отличился в премьер-лиге 120 раз. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России