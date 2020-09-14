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Дзюба обошел Халка и подобрался к Аршавину

19:38
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» Артем Дзюба забил 56-й гол за «Зенит» в чемпионатах России. 32-летний форвард, перебравшийся в Санкт-Петербург в 2015 году, обогнал по числу мячей бразильца Халка и вплотную приблизился Андрею Аршавину, на счету которого 57 точных ударов. Рекордсмен сине-бело-голубых Александр Кержаков отличился в премьер-лиге 120 раз. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

120

Андрей Аршавин

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

Артем Дзюба

2015-н.в.

132

56

Халк

2012-2016

97

55

Данни

2008-2017

173

52

Александр Спивак

2000-2006

145

33

Сердар Азмун

2019-н.в.

47

30

Геннадий Попович

1997-2001

109

30

Константин Зырянов

2007-2014

201

30

Роман Широков

2008-2013

130

29

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