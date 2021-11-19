Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы над «Нижним Новгородом» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ (5:1). Форвард отметился хет-триком в этой встрече.

«Сейчас было не трудно настроиться на эту игру, потому что с «Уралом» был неважный матч. В том числе и у меня. Я копил всю эту злость, правильно подготовился. Спасибо ребятам за передачи.

Огромное уважение «Нижнему» за то, что приехали играть в футбол. Если бы не удаление в первом тайме, то сложилось бы все намного сложнее.

Мне понравился второй гол, потому что получилось хорошо приложиться. Третий гол тоже — получился «черпачок»: люблю сыграть тонко.

Недосчитались много очков в первом туре. Но где-то не везет... Нужно чемпионами становиться после 30 туров. Впереди еще большой путь», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».