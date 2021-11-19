Слуцкий призвал уважать решение Шатова о приостановке карьеры
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение полузащитника команды Олега Шатова приостановить карьеру.
«Это его решение, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Мы должны уважать любое решение футболиста, в том числе такое тяжелое решение, которое принял для себя Олег. Хочу пожелать ему того, чтобы это была действительно только приостановка карьеры, чтобы все-таки здоровье позволило ему вернуться на футбольное поле.
Когда Шатов в оптимальном состоянии, это очень мастеровитый игрок, один из лучших футболистов в нашей команде. Но когда ты все время травмирован и все время проводишь у физиотерапевтов, это очень сложное психологическое испытание».
31-летний полузащитник в текущем сезоне провел четыре матча за «Рубин» во всех турнирах.
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Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-my-dolzhny-uvazhat-lyuboe-reshenie-futbolista
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