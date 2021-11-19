Слуцкий призвал уважать решение Шатова о приостановке карьеры

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение полузащитника команды Олега Шатова приостановить карьеру.

«Это его решение, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Мы должны уважать любое решение футболиста, в том числе такое тяжелое решение, которое принял для себя Олег. Хочу пожелать ему того, чтобы это была действительно только приостановка карьеры, чтобы все-таки здоровье позволило ему вернуться на футбольное поле.

Когда Шатов в оптимальном состоянии, это очень мастеровитый игрок, один из лучших футболистов в нашей команде. Но когда ты все время травмирован и все время проводишь у физиотерапевтов, это очень сложное психологическое испытание».

31-летний полузащитник в текущем сезоне провел четыре матча за «Рубин» во всех турнирах.