Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником в мире
13:53
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram фотографию с одноклубником Ярославом Ракицким на сборах в испанском Бенидорме.
«Ярослав Ракицкий — лучший защитник мира. Уважаю очень!» — подписал фото Дзюба.
30-летний Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019-го.
Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками после 19 игр.
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