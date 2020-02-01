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Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником в мире

13:53
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Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram фотографию с одноклубником Ярославом Ракицким на сборах в испанском Бенидорме.

«Ярослав Ракицкий — лучший защитник мира. Уважаю очень!» — подписал фото Дзюба.

30-летний Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019-го.

Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками после 19 игр.

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