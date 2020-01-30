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Дзюба на тренировке забил гол и отразил пенальти

21:15
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«Зенит» завершил второй тренировочный день на сборах в Бенидорме, сообщает официальный сайт клуба. Утром команда разделилась на две группы и работала по предложенным программам. После силовой части занятия футболисты отрабатывали удары по воротам, делали упражнения на владения мячом под прессингом и провели серию матчей на четверть поля в формате 5x5.

Вечерняя тренировка началась с разминки, а продолжилась квадратами и мини-турниром с участием трех команд. По итогам матчей команды «малиновых» и «белых» набрали одинаковое число очков, победитель был определен в серии пенальти. Решающими стали удар Артема Дзюбы и отраженный им же 11-метровый удар.

1 февраля «Зенит» проведет контрольный матч против люксембургского «Дюделанжа».

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-01-30-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-ispanii-komanda-zavershila-vtoroy-trenirovochnyy-den-v-benidorme.htm

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