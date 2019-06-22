Дзюба, Мак, Оздоев и Мевля провели первую командную тренировку на сборе "Зенита"

Футболисты "Зенита" Артем Дзюба, Роберт Мак, Магомед Оздоев и Миха Мевля провели первую командную тренировку на сборе сине-бело-голубых. Игроки вернулись в расположение клуба в пятницу, 21 июня, а во время товарищеской игры с "Ваккером" (6:1) занимались по индивидуальной программе.

- Сине-бело-голубые занимались беговой работой, проделали серию упражнений на владение мяча, а также, разбившись на четыре команды, сыграли мини-турнир, - говорится в сообщении на сайте "Зенита".

Напомним, в минувшем сезоне "Зенит" занял первое место в премьер-лиге.

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