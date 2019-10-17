РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Дзюба и голова Дзюбы. Видео из машины форварда

13:34
Теги:

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram cтранное видео из автомобиля.

На переднем сидении машины лежит картонная голова форварда. Ближайший матч «Зенит» проведет 19 октября дома в рамках 13-го тура РПЛ с «Ростовом».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 3983
Все опросы
Какого результата добьется «Спартак» с Тедеско в этом сезоне?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир