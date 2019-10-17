Дзюба и голова Дзюбы. Видео из машины форварда

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram cтранное видео из автомобиля.

На переднем сидении машины лежит картонная голова форварда. Ближайший матч «Зенит» проведет 19 октября дома в рамках 13-го тура РПЛ с «Ростовом».

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