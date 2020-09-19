Артем Дзюба открыл счет в матче восьмого тура чемпионата России против «Урала», забив 121-й год в высшем российском дивизионе. 32-летний форвард вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов турнира, обогнав легенду «Локомотива» Дмитрия Лоськова. От занимающего третье место Дмитрия Кириченко нападающий «Зенита» отстает на шесть мячей, от Александра Кержакова — на 18, от рекордсмена чемпионатов России Олега Веретенникова — на 22. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России