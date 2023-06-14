Джорджевич назвал сумму, за которую согласился бы завершить футбольную карьеру

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич признался «РБ Спорт», что завершил бы карьеру, если бы ему предложили крупную сумму денег.

— Завершил бы ты футбольную карьеру прямо сейчас, если бы тебе дали 5 млн долларов?

— Не знаю.

— Давай 10 миллионов. И ты уезжаешь, заканчиваешь карьеру?

— Да. Но я сомневаюсь, да.

— Ладно, а если 15 миллионов?

— Ну, тут нет вообще особой разницы. Это все большие деньги. Ты все равно не можешь покушать и выпить эти деньги за жизнь. Но тяжело это.