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Сегодня, 05:12

Титов рассказал, почему его пригласили в состав сборной России образца Евро-2008

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов рассказал, почему его и Дмитрия Аленичева пригласили в состав сборной России образца Евро-2008 на ретро-матч против «Зенита» 2008 года.

— Изначально речь шла о том, что мы с Дмитрием Аленичевым поедем в Петербург на ПМЭФ, где будет стенд РФС, — цитирует «РБ Спорт» Титова. — А потом придумали этот матч. Для Аленичева сделали исключение, он в той сборной не играл, но он однозначно украсит это событие как победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. И автор голов в финалах... А я участвовал в отборе к Евро-2008 года, поэтому мне тоже предложили. Отказываться от такого — грех, да и в Петербурге только один день — мало, надо оставаться на второй.

— То, что матч пройдет на «Газпром Арене», а не на старом добром «Петровском», не смажет этот самый ретро-дух?

— «Ретро» — все же больше про клубные матчи, как в прошлом году «Зенит» против «Спартака» играли ветеранами разных лет, а в грядущем матче все же есть привязка к датам — 15-летию европейской победы «Зенита» и выдающегося результата сборной на Евро-2008. И такие события лучше чествовать на самом большом стадионе Петербурга.

— Да и вам самому, наверное, интересно сыграть на таком стадионе?

— Да, с удовольствием впервые выйду на поле в качестве ветерана, ощущения от посещения стадиона всегда были прекрасные, особенно в холодное время года. С закрытой крышей было очень приятно! Долго его строили, надо было раньше делать. Но это пример для всех, для того же Красноярска, кстати, который хочет в РПЛ. Вот и постройте что-то такое тысяч на 10-15, мы это обсуждали, еще когда там с Аленичевым работали. В Сибири стадионы должны быть именно такие — закрыл крышу, великолепная атмосфера, тепло. «Газпром» может помочь и другим клубам, почему бы и нет?

— Накал в очередном ветеранском матче будет серьезный? Или прошлогоднюю ветеранскую встречу «Спартака» и «Зенита» трудно превзойти?

— Конечно, для «Зенита» «Спартак» всегда был красной тряпкой, потому они и выдавали свои лучшие матчи именно против красно-белых. Как будет против сборной — не знаю... Мы с Аленичевым в составе проходим уже не просто как ветераны, а как мегаветераны в смысле возраста. Выдавать свой максимум все сложнее. Если персонально против меня выйдет Радимов, я еще смогу что-то сделать, а так уже молодежь нам давно наступает на пятки. И это правильно!

Игра приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и завоеванию сборной России бронзовых медалей на Евро-2008.

Футболисты сборной Легенд Юрий Жирков, Константин Головской, Егор Титов, Евгений Алдонин. РФС объявил о проведении матча легенд «Зенит» — сборная России

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-titov-esli-personal-no-protiv-menya-vy-jdet-radimov-ya-eshhe-smogu-chto-to-sdelat-a-tak-molodezh-nam-davno-nastupaet-na-pyatki/
Егор Титов
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Сборная России по футболу
ФК Зенит
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1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
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Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
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Оренбург – Динамо
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