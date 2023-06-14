Титов рассказал, почему его пригласили в состав сборной России образца Евро-2008
Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов рассказал, почему его и Дмитрия Аленичева пригласили в состав сборной России образца Евро-2008 на ретро-матч против «Зенита» 2008 года.
— Изначально речь шла о том, что мы с Дмитрием Аленичевым поедем в Петербург на ПМЭФ, где будет стенд РФС, — цитирует «РБ Спорт» Титова. — А потом придумали этот матч. Для Аленичева сделали исключение, он в той сборной не играл, но он однозначно украсит это событие как победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. И автор голов в финалах... А я участвовал в отборе к Евро-2008 года, поэтому мне тоже предложили. Отказываться от такого — грех, да и в Петербурге только один день — мало, надо оставаться на второй.
— То, что матч пройдет на «Газпром Арене», а не на старом добром «Петровском», не смажет этот самый ретро-дух?
— «Ретро» — все же больше про клубные матчи, как в прошлом году «Зенит» против «Спартака» играли ветеранами разных лет, а в грядущем матче все же есть привязка к датам — 15-летию европейской победы «Зенита» и выдающегося результата сборной на Евро-2008. И такие события лучше чествовать на самом большом стадионе Петербурга.
— Да и вам самому, наверное, интересно сыграть на таком стадионе?
— Да, с удовольствием впервые выйду на поле в качестве ветерана, ощущения от посещения стадиона всегда были прекрасные, особенно в холодное время года. С закрытой крышей было очень приятно! Долго его строили, надо было раньше делать. Но это пример для всех, для того же Красноярска, кстати, который хочет в РПЛ. Вот и постройте что-то такое тысяч на 10-15, мы это обсуждали, еще когда там с Аленичевым работали. В Сибири стадионы должны быть именно такие — закрыл крышу, великолепная атмосфера, тепло. «Газпром» может помочь и другим клубам, почему бы и нет?
— Накал в очередном ветеранском матче будет серьезный? Или прошлогоднюю ветеранскую встречу «Спартака» и «Зенита» трудно превзойти?
— Конечно, для «Зенита» «Спартак» всегда был красной тряпкой, потому они и выдавали свои лучшие матчи именно против красно-белых. Как будет против сборной — не знаю... Мы с Аленичевым в составе проходим уже не просто как ветераны, а как мегаветераны в смысле возраста. Выдавать свой максимум все сложнее. Если персонально против меня выйдет Радимов, я еще смогу что-то сделать, а так уже молодежь нам давно наступает на пятки. И это правильно!
Игра приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и завоеванию сборной России бронзовых медалей на Евро-2008.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9