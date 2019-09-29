Джордже Деспотович: «Знаю, как чувствуют себя спартаковские игроки»

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что в таком матче очень важно выдержать первые пятнадцать-двадцать минут и не пропустить.

— Какие эмоции испытываете от победы?

— Сегодня был очень тяжелый матч. Думаю, мало команд могут выиграть на выезде в Москве у «Спартака». Мы показали, что «Оренбург» — это команда, которая может играть в России со всеми соперниками. Слава богу, мы сегодня победили в этой большой игре.

— На трибунах сидела ваша мама. Это придавало вам сил?

— И папа тоже был на стадионе. Конечно, мне это помогло. Когда я забил мяч, поклонился им и свой приз лучшего футболиста матча я передам родителям.

— Вы сказали, что «Спартак» — это грозный соперник. А когда вышли на поле вы поняли, что этот соперник не так страшен, потому что у команды сейчас имеются серьезные проблемы?

— Я играл в большой команде «Црвене Звезде», которая является братом «Спартака», когда открывали этот стадион. Я знаю, как чувствует себя игрок, который выступает в «Спартаке» и знаю, как играть против таких команд.

— Как?

— Очень важно выдержать первые пятнадцать-двадцать минут и не пропустить гол. Потом игра открывается.

— Сегодня бросалось в глаза, что болельщики «Спартака» были негативно настроены на трибунах против своей команды?

— Мы это слышали. Конечно, «Спартаку» тяжело играть в такой ситуации, когда нет результата. Я прекрасно понимаю ребят и хочу пожелать им удачи в следующем матче. (Елена Григорьевская)

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