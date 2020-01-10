Джордан Ларссон: «Хочу сыграть на Евро-2020, но до лета многое может произойти»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, как забил первый гол за сборную Швеции. 22-летний швед забил Молдавии в товарищеском матче (1:0).

— Увидел, как вижу, как Йеспер выходит на фланг и ищет пространство. Затем он отыгрался со мной, и тогда мне оставалось просто забить, — цитирует Expressen Ларссона. — У меня и в чемпионате России были голы. В некоторых матчах мне удавалось проявить себя. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе.

Конечно, хочу попасть в заявку сборной Швеции на Евро-2020. Но думаю, что все нападающие очень хороши, и если кто-то другой займет это место, то будет вполне заслуженно. Однако многое еще может произойти до лета, как для меня, так и для кого-то еще. Посмотрим, что будет.