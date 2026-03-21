Кордоба: «Самое важное — это побеждать в каждом матче, и неважно, кто забивает»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал свой покер в матче 22-го тура РПЛ с «Пари НН» (5:0).

— Ждешь ли подарка от Галицкого за покер?

— Сегодня я, конечно, счастлив тому, что произошло. И естественно, мы знаем, что представляет президент для нас, и я всегда очень благодарен ему и руководству.

— Что для тебя значит лидерство в гонке бомбардиров РПЛ?

— Это выступает дополнительной мотивацией, выигрывать, бороться за подобные титулы. Но самое важное — это побеждать в каждом матче, и неважно, кто забивает при этом: я или мои партнеры по команде.

Мария Захарян