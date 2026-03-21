«Балтика» — «Сочи»: Максим Петров реализовал пенальти
Полузащитник «Балтики» Максим Петров забил пенальти в матче 22-го тура РПЛ с «Сочи» — 3:0.
Он отличился на 85-й минуте. 11-метровый удар был назначен после того, как Вячеслав Литвинов ударил Петрова рукой по лицу.
Главный арбитр матча Станислав Матвеев назначил пенальти после подсказки ВАР и просмотра повтора момента.
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