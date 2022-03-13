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Сегодня, 22:16

Джикия: «По игре кажется, что «Спартак» стал более стабильным. Хотим стабилизировать игру и подняться в таблице»

Джикия заявил, что «Спартак» стал играть стабильнее
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

— Чувствуется ли, что «Спартак» стал сильнее? Мы проиграли сегодняшнюю игру. Если по игре, то мне кажется, что мы сейчас выглядим более стабильно. Понятное дело, что всегда обидно проигрывать, допуская нелепые ошибки. Надеюсь, в будущем такое не повторится. «Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в турнирной таблице.

Сейчас больше мыслей о кубке? Мы идем от игры к игре, следующий матч у нас с «Нижним Новгородом», будем думать об этом сопернике. Нужно исправить сегодняшние ошибки и идти дальше. Мы разговариваем со всеми легионерами. Как видите, сегодня все в команде. Всем ребятам большое спасибо за то, что остаются.

Мы ожидали, что «Краснодар» будет играть на контратаках. Свои ошибки сегодня привели к пропущенным голам. А если смотреть на все остальное, больше моментов у «Краснодара» и не было.

О сборной будем думать 21-го числа. Посмотрим, как будет дальше складываться ситуация с нашим футболом. Пройдет время, дай бог все устаканится. Но сейчас задача моя личная и команды — стабилизировать игру, подняться как можно выше в таблице. Летом посмотрим по ситуации, будем ли рассчитывать на что-то в Европе. Карпин мне не звонил.

«Спартак» с 26 очками в 21 матче занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Спартак

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