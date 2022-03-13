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Каттани: «Я в «Спартаке» не из-за еврокубков. У меня есть контракт, я его уважаю»

Спортивный директор «Спартака» Каттани заявил, что намерен продолжать работу в клубе
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что намерен продолжать работу в московском клубе.

— Спортивный директор «Хельсинборга» Гранквист сказал, что он контактировал с Ларссоном. Считаете ли вы это некорректным?

— Это нормально в футболе. Я не переживаю из-за этого. Ты находишь игроков, теряешь их. Думаю «Хельсинборг» тоже когда-то потеряет игрока.

— Вы сами готовы остаться в «Спартаке»? Если да, то в чем ваша мотивация, когда у команды нет еврокубков?

— Я здесь не из-за еврокубков. Я здесь нахожусь и выполняю свои обязательства, которых мы достигли с владельцем клуба. Акционер мне доверяет и доверяет моей работе, я в этом смысле счастливый человек. У меня есть контракт, я его уважаю. Понимаю, что ситуация сложная, но говорить в сослагательном наклонении я не буду. Мы говорим сейчас о работе, мы должны быть сейчас сильнее обстоятельств и этих странностей с ВАР, о которых я сказал вначале.

— Вы же понимаете, что ваша философия не может не измениться, исходя из того, что легионеров сюда будет гораздо сложнее привозить при любом раскладе?

— Легионеры или российские игроки, самое важное — это (показывает на лого «Спартака» — Прим «СЭ»). Не переживайте, даже без легионеров вы увидите сильную команду.

Каттани занял должность спортивного директора «Спартака» в конце декабря 2021 года.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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