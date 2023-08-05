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Сегодня, 17:46

Салтыков успел сделать дубль до 19 лет. Это удавалось только 10 футболистам.

Кирилл Бурдаков
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Никита Салтыков (справа) и Бенхамин Гарре.
Фото ФК «Крылья Советов»

Новичок «Крыльев Советов» Никита Салтыков отметился дублем в матче третьего тура чемпионата России против «Ростова» (5:1).

Молодой хавбек забил первые голы в премьер-лиге за шесть дней до своего 19-летия и занял 11-е место в списке самых молодых авторов дублей. Семь юных авторов выступали за московские клубы, четверо — питерец Зазулин, сочинец Проценко, волгоградец Кривов и Салтыков — за региональные.

Рекорд чемпионата принадлежит спартаковцу Джано Ананидзе. Грузин дважды огорчил «Сибирь» в 17 лет и 284 дня.

Самые молодые авторы дублей в чемпионате России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Голы

Возраст

21.07.2010

Джано Ананидзе

Спартак

Сибирь (д) — 5:3

23' (2:0), 67' (4:0)

17 лет 284 дня

29.03.1992

Владимир Бесчастных

Спартак

Крылья Советов (д) — 5:0

6' (1:0), 50' (3:0)

17 лет 362 дня

21.09.2008

Алан Дзагоев

ЦСКА

Зенит (г) — 3:1

3' (1:0), 65' (3:0)

18 лет 96 дней

12.03.2002

Дмитрий Сычев

Спартак

Шинник (д) — 3:0

11' (1:0), 78' (3:0)

18 лет 137 дней

06.04.2002

Дмитрий Сычев

Спартак

Ротор (д) — 2:0

19' (1:0), 48' (3:0)

18 лет 163 дня

18.10.1992

Игорь Зазулин

Зенит

Динамо-Газовик (д) — 4:0

52' (2:0), 59' (3:0)

18 лет 188 дней

26.10.2002

Александр Данишевский

Спартак

Ротор (г) — 3:0

16' (1:0), 36' (3:0)

18 лет 246 дней

18.03.2021

Константин Тюкавин

Динамо

Краснодар (г) — 3:2

66' (2:2), 81' (3:2)

18 лет 269 дней

24.06.1995

Андрей Кривов

Ротор

ЦСКА (г) — 4:1

18' (1:0), 54' (3:1)

18 лет 273 дня

07.08.1993

Вячеслав Проценко

Жемчужина

Текстильщик (д) — 3:1

47' (2:0), 59' (3:0)

18 лет 285 дней

12.04.2009

Алан Дзагоев

ЦСКА

Локомотив (д) — 4:1

35' (1:0), 72' (3:0)

18 лет 299 дней

23.03.2002

Игорь Лебеденко

Торпедо

Зенит (г) — 2:2

69' (1:2), 75' (2:2)

18 лет 300 дней

05.08.2023

Никита Салтыков

Крылья Советов

Ростов (д) — 5:1

10' (2:0), 35' (3:1)

18 лет 359 дней
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ФК Крылья Советов (Самара)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
3
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
4
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
5
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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