Салтыков успел сделать дубль до 19 лет. Это удавалось только 10 футболистам.
Новичок «Крыльев Советов» Никита Салтыков отметился дублем в матче третьего тура чемпионата России против «Ростова» (5:1).
Молодой хавбек забил первые голы в премьер-лиге за шесть дней до своего 19-летия и занял 11-е место в списке самых молодых авторов дублей. Семь юных авторов выступали за московские клубы, четверо — питерец Зазулин, сочинец Проценко, волгоградец Кривов и Салтыков — за региональные.
Рекорд чемпионата принадлежит спартаковцу Джано Ананидзе. Грузин дважды огорчил «Сибирь» в 17 лет и 284 дня.
Самые молодые авторы дублей в чемпионате России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Голы
|
Возраст
|
21.07.2010
|
Джано Ананидзе
|
Спартак
|
Сибирь (д) — 5:3
|
23' (2:0), 67' (4:0)
|
17 лет 284 дня
|
29.03.1992
|
Владимир Бесчастных
|
Спартак
|
Крылья Советов (д) — 5:0
|
6' (1:0), 50' (3:0)
|
17 лет 362 дня
|
21.09.2008
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
Зенит (г) — 3:1
|
3' (1:0), 65' (3:0)
|
18 лет 96 дней
|
12.03.2002
|
Дмитрий Сычев
|
Спартак
|
Шинник (д) — 3:0
|
11' (1:0), 78' (3:0)
|
18 лет 137 дней
|
06.04.2002
|
Дмитрий Сычев
|
Спартак
|
Ротор (д) — 2:0
|
19' (1:0), 48' (3:0)
|
18 лет 163 дня
|
18.10.1992
|
Игорь Зазулин
|
Зенит
|
Динамо-Газовик (д) — 4:0
|
52' (2:0), 59' (3:0)
|
18 лет 188 дней
|
26.10.2002
|
Александр Данишевский
|
Спартак
|
Ротор (г) — 3:0
|
16' (1:0), 36' (3:0)
|
18 лет 246 дней
|
18.03.2021
|
Константин Тюкавин
|
Динамо
|
Краснодар (г) — 3:2
|
66' (2:2), 81' (3:2)
|
18 лет 269 дней
|
24.06.1995
|
Андрей Кривов
|
Ротор
|
ЦСКА (г) — 4:1
|
18' (1:0), 54' (3:1)
|
18 лет 273 дня
|
07.08.1993
|
Вячеслав Проценко
|
Жемчужина
|
Текстильщик (д) — 3:1
|
47' (2:0), 59' (3:0)
|
18 лет 285 дней
|
12.04.2009
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
Локомотив (д) — 4:1
|
35' (1:0), 72' (3:0)
|
18 лет 299 дней
|
23.03.2002
|
Игорь Лебеденко
|
Торпедо
|
Зенит (г) — 2:2
|
69' (1:2), 75' (2:2)
|
18 лет 300 дней
|
05.08.2023
|
Никита Салтыков
|
Крылья Советов
|
Ростов (д) — 5:1
|
10' (2:0), 35' (3:1)
|
18 лет 359 дней
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
3
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
4
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
5
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0