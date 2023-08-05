Салтыков успел сделать дубль до 19 лет. Это удавалось только 10 футболистам.

Новичок «Крыльев Советов» Никита Салтыков отметился дублем в матче третьего тура чемпионата России против «Ростова» (5:1).

Молодой хавбек забил первые голы в премьер-лиге за шесть дней до своего 19-летия и занял 11-е место в списке самых молодых авторов дублей. Семь юных авторов выступали за московские клубы, четверо — питерец Зазулин, сочинец Проценко, волгоградец Кривов и Салтыков — за региональные.

Рекорд чемпионата принадлежит спартаковцу Джано Ананидзе. Грузин дважды огорчил «Сибирь» в 17 лет и 284 дня.

Самые молодые авторы дублей в чемпионате России