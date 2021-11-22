Джикия о нестабильности «Спартака»: «Невозможно за короткое время безболезненно изменить так много»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия назвал причину нестабильного выступления московской команды в нынешнем сезоне.

«Нестабильность, которая возникла у «Спартака» в этом году, связана с тем, что в клубе многое поменялось и произошли большие перемены, — приводит слова Джикии «Комсомольская правда». — Пришел новый тренер со своим штабом. У него свое видение, своя позиция по разным вопросам. Невозможно за короткое время безболезненно изменить так много. Конечно, все это сказывается на игре. Я вам откровенно говорю, мы все профессионально относимся к делу и стараемся делать то, что говорит тренер. Иногда получается, иногда нет».

Также защитник высказался о поражении от «Зенита» со счетом 1:7 в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне до сих пор сложно об этом говорить. Возможно, потом. Но сейчас, когда еще продолжаются игры, надо забыть о той встрече. Она уже случилась, она уже была. Как и были приятные победы. «Спартаку» сейчас нужна стабильность в игре и положительные результаты, которую все ждут. Надеюсь, что она придет в ближайших матчах», — сказал он.

После 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. На первой позиции располагается «Зенит» с 33 очками.