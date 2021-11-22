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«Зенит» может возобновить переговоры по контракту с Азмуном

Азмун может продолжить выступать за «Зенит»
08:43
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» планирует в ближайшее время обсудить продление контракта с форвардом команды Сердаром Азмуном, рассказал «РБК Спорт» источник, знакомый с ситуацией, и собеседник в клубе.

По информации источника, клуб в декабре начнет переговоры с агентом игрока. Однако сам иранец хотел бы продолжить карьеру в одном из клубов Европы.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Лион». Сумма трансфера может составить 8 миллионов евро.

Контракт 26-летнего футболиста с «Зенитом» истекает в конце июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов.

В сезоне-2021/22 Азмун провел 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/619b25229a7947842c09ba76?from=newsfeed

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Виктория Кравченко все материалы автора

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