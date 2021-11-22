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Джикия — о конфликте Салиховой с Поповым: «Слава богу я не читал все эти сливы»

Джикия признался, что не вникал в подробности конфликта между Салиховой и Поповым
10:34
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о конфликте между женой владельца московского клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой с бывшим спортивным директором Дмитрием Поповым.

«Слава богу, я не читал все эти сливы и переписки, — приводит слова Джикии «Комсомольская правда». — Хотя бы потому, что меня нет в Telegram, не подписан ни на какие каналы. Я есть только в Instagram. Да, слышал, конечно, про то, что происходит. Но никогда не стремился узнавать специально, что, кто, про кого, где написал».

По мнению защитника, есть моменты, о которых он не должен знать.

«Я все-таки футболист и должен прежде всего заниматься тем, что происходит на поле. Обязан знать, чем живут ребята, что творится в раздевалке», — сказал он.

Напомним, что летом 2021 года Салихова регулярно сливала в Сеть личные переписки с бывшим спортдиректором «Спартака». В результате Попов написал заявление об уходе из московского клуба.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/futbol/georgij-dzhikiya-ya-spokojno-mogu-obshhatsya-s-kazhdym-bolelshhikom-mne-ne-za-chto-opuskat-glaza/

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Карен Саркисян все материалы автора

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