Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о конфликте между женой владельца московского клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой с бывшим спортивным директором Дмитрием Поповым.

«Слава богу, я не читал все эти сливы и переписки, — приводит слова Джикии «Комсомольская правда». — Хотя бы потому, что меня нет в Telegram, не подписан ни на какие каналы. Я есть только в Instagram. Да, слышал, конечно, про то, что происходит. Но никогда не стремился узнавать специально, что, кто, про кого, где написал».

По мнению защитника, есть моменты, о которых он не должен знать.

«Я все-таки футболист и должен прежде всего заниматься тем, что происходит на поле. Обязан знать, чем живут ребята, что творится в раздевалке», — сказал он.

Напомним, что летом 2021 года Салихова регулярно сливала в Сеть личные переписки с бывшим спортдиректором «Спартака». В результате Попов написал заявление об уходе из московского клуба.