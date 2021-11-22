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Мурзагулов заявил, что «Уфа» не рассматривает возможность продажи Агаларова

10:44
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб не рассматривает предложения по трансферу нападающего Гамида Агаларова.

«Никаких предложений по Агаларову на данный момент и до зимы как минимум мы точно не рассматриваем. Предложений по нему много, они на нас сыплются, обсуждений тоже много, но пока мы всех с порога предупреждаем, что сейчас рано об этом говорить. Поэтому пусть присматриваются к нему дальше.

Мы видим статьи, которые публикуются с посылом «а вдруг он сдуется». Ну вот давайте посмотрим — а вдруг. Мы уверены, что такого не будет, но если кто-то излагает такие мнения журналистам, то пусть сначала убедятся, что они ошибаются, а потом будем садиться за стол и разговаривать», — приводит слова Мурзагулова Sport24.

У 21-летнего форварда 13 голов за 15 игр в РПЛ. Он лидирует в чемпионате по этому показателю.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-11-22-murzagulov-predlozheniya-po-agalarovu-syplyutsya-na-ufu-ikh-ochen-mnogo-no-seychas-my-nichego-ne-rassmatrivayem

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Екатерина Савостина все материалы автора

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