Мурзагулов заявил, что «Уфа» не рассматривает возможность продажи Агаларова
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб не рассматривает предложения по трансферу нападающего Гамида Агаларова.
«Никаких предложений по Агаларову на данный момент и до зимы как минимум мы точно не рассматриваем. Предложений по нему много, они на нас сыплются, обсуждений тоже много, но пока мы всех с порога предупреждаем, что сейчас рано об этом говорить. Поэтому пусть присматриваются к нему дальше.
Мы видим статьи, которые публикуются с посылом «а вдруг он сдуется». Ну вот давайте посмотрим — а вдруг. Мы уверены, что такого не будет, но если кто-то излагает такие мнения журналистам, то пусть сначала убедятся, что они ошибаются, а потом будем садиться за стол и разговаривать», — приводит слова Мурзагулова Sport24.
У 21-летнего форварда 13 голов за 15 игр в РПЛ. Он лидирует в чемпионате по этому показателю.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-11-22-murzagulov-predlozheniya-po-agalarovu-syplyutsya-na-ufu-ikh-ochen-mnogo-no-seychas-my-nichego-ne-rassmatrivayem
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