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Джефф Монсон: «Порекомендовал бы Роналду продолжить карьеру в России»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший боец ММА Джефф Монсон заявил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду будет заинтересован в продолжении карьеры в России.

«Криштиану Роналду — один из лучших футболистов в истории, а также очень популярный человек. В сентябре он уже отклонил выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии. Может, сейчас Роналду поступит так же и подумает об игре в России. Мне кажется, его может заинтересовать такой вариант — Роналду был в России на ЧМ-2018 и хорошо высказывался о нашей стране. Так что я бы порекомендовал ему продолжить карьеру в России. Думаю, это вполне возможно. Уверен, если какой-то российский клуб сделает предложение Роналду, он его рассмотрит», — сказал Монсон «РБ Спорт».

Ранее Marca сообщала о том, что 37-летний португалец может подписать соглашение с «Аль-Насром».

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-porekomendoval-by-ronaldu-prodolzhit-kar-eru-v-rossii-dumayu-e-to-vpolne-vozmozhno/
Криштиану Роналду
Джефф Монсон
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