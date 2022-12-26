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Еремякин сообщил, что «Оренбург» зимой выкупит Хотулева у «Зенита», а летом — Оганесяна у «Спартака»

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, каких игроков клуб планирует выкупить в зимнее и летнее трансферные окна.

«Мы выкупаем у «Зенита» Хотулева. Либо до Нового года, либо до 10 января сделка состоится. В конце сезона у нас будет право выкупа Оганесяна у «Спартака». Будем его выкупать», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

Оба футболиста выступают за оренбургский клуб на правах аренды. Данила Хотулев в текущем сезоне провел 12 матчей за команду во всех турнирах. Степан Оганесян сыграл 15 матчей, в которых забил гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-sejchas-vy-kupaem-hotuleva-u-zenita-letom-oganesyana-u-spartaka/
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