«Ахмат» интересуется нападающим «Целе» Ковачевичем

«Ахмат» проявляет интерес к нападающему «Целе» Франко Ковачевичу, сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, грозненский клуб запрашивал информацию о форварде, но официальных предложений пока не делал. Отмечается, что сделка на данный момент маловероятна.

Представители 26-летнего хорвата запрашивают оклад в размере 1,5-2 миллиона евро. Словенский клуб оценивает своего нападающего в 3 млн евро, отступных в контракте футболиста нет.

Ковачевич выступает за «Целе» с лета 2025 года. За это время на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 25 голов и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.