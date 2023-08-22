Дзагоев тренируется с ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев тренируется с основным составом армейцев, сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб с радостью предоставил Алану эту возможность, пока он находится в поисках новой команды», — сказано в сообщении в Telegram-канале ЦСКА.

В начале августа Fotospor сообщал, что хавбек может в скором времени перейти в «Антальяспор».

Последним клубом 33-летнего Дзагоева был «Рубин», который он покинул в июне по окончании контракта.

Также полузащитник сыграл 58 матчей за сборную России и забил 9 голов.