В «Оренбурге» объяснили причины ухода Ярошика: «Не совсем те результаты и качество игры, на которые мы рассчитывали»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о причинах ухода Иржи Ярошика с поста главного тренера команды.

«Комплекс. Не совсем те результаты, на которые мы рассчитывали. Плюс не то качество игры, на которое мы рассчитывали. И тут такие неприятные семейные обстоятельства. Думаю, что любому человеку тяжело при таких обстоятельствах сконцентрироваться на работе. Поэтому было принято такое решение. Для таких решений нет благоприятных моментов. Любое расставание тяжелое. Иржи — очень хороший человек. Ему только удачи, здоровья в семье всем», — сказал Андреев в интервью пресс-службе «Оренбурга».

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал испанец Давид Деограсия. До этого 50-летний специалист работал в академии клуба.